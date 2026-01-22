В США заговорили про торгівлю між Україною та Росією: що заявив Венс

Джей Ді Венс / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що ключовим пріоритетом Вашингтона у припиненні війни в Україні є повернення до економічної стабільності та розвиток ринків. За його словами, американська адміністрація розглядає мир як необхідну умову для того, щоб союзники перестали витрачати ресурси на озброєння і зосередилися на торгівлі та співпраці.

Про це повідомляє Clash Report.

Венс підкреслив, що Сполучені Штати зацікавлені у відновленні комерційних зв’язків у регіоні та залученні європейських капіталів до своєї економіки.

«Ми хочемо торгівлю між тими двома країнами. Ми хочемо, щоб Європа була менш зосереджена на війні і більше зосереджена на інвестуванні в США і в Європейському Союзі. І найкращий спосіб зробити це — перетворити війну на мир у мирний час», — наголосив віцепрезидент.

Венс зазначив, що припинення цієї війни виявилося складнішим, ніж прогнозували в оточенні Трампа. Та попри це віцепрезидент США бачить позитивну динаміку у відновленні діалогу.

«Те, що вони сіли за стіл переговорів, вже є прогресом. І я думаю, що ми досягли тут значного прогресу, але подивіться, ви маєте двох людей, які дійсно ненавидять один одного», — додав він.

Віцепрезидент резюмував, що стратегія Білого дому базується на інтересах американського народу та глобальної безпеки, яка неможлива без зупинення бойових дій.

«Мир є в найкращих інтересах Сполучених Штатів Америки. Ми можемо зупинити вбивства і повернути країну до реальності», — підсумував Джей Ді Венс.

За його словами, головним завданням зараз є припинення кровопролиття, щоб «не змінювати Європу», а дати їй можливість знову стати майданчиком для інвестицій та стабільного розвитку.

«Будувати речі по всьому світу, на відміну від того, як люди вбивають один одного і руйнують все навколо», — зауважив Венс.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився про те, що закінчення війни в Україні відбудеться «дуже скоро».

Раніше посланець Трампа Стів Віткофф заявив, що мирний процес щодо завершення війни вийшов на фінішну пряму.