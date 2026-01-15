У США заявили, що кінець війни ближче, ніж будь-коли: але є одне "але"

США. / © Associated Press

Врегулювання війни в Україні наразі близьке як ніколи. Однак попереду — найскладніше.

Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер під час виступу на заході президентського фонду імені Рональда Рейгана в Каліфорнії, пише «РБК.Україна».

З його слів, наразі обидві сторони — Київ і Москва — перебувають ближче до мирної угоди, ніж будь-коли раніше. Американський політик наголосив, що на столі є «реальна пропозиція» і переговори підійшли до вирішальної стадії.

«Я думаю, що зараз ми такі близькі, як не були ніколи. Залишилося, по суті, закрити угоду», — заявив Вітакер.

Дипломат порівняв поточний етап переговорів із фінальними секундами в американському футболі, наголосивши, що найважчий момент — останній крок.

«У футболі останній ярд у червоній зоні — найважчий. Думаю, ця ж ідея застосовна і тут. Останній ярд буде непростим, але маю гарне передчуття», — пояснив американський посол.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що Кремль демонстративно зриває мирні ініціативи США. Зокрема, щодо пошуку компромісів для припинення війни. Москва заявляє, мовляв, припинення вогню дасть Заходу більше часу для підтримки України, приховуючи той факт, що Кремль відкладає мирний процес задля затягування війни і досягнення початкових воєнних цілей РФ військовими засобами.

