У США заявили, що Китай може зупинити війну одним дзвінком Путіну

Путін та лідер Китаю / © Associated Press

Реклама

Китай надає важливу підтримку агресії Росії проти України й може покласти край війні одним телефонним дзвінком, заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Китай може зателефонувати Володимиру Путіну і завтра покласти край цій війні, а також припинити продаж технологій подвійного призначення. Китай може припинити купувати російські нафту і газ», — сказав Вітакер.

Реклама

«Ви знаєте, ця війна повністю можлива завдяки Китаю», — додав він.

Нагадаємо, Пекін та Кремль поглибили свої зв’язки та співпрацю. Росія стала повністю залежною від Китаю у сфері критично важливих деталей та безпілотників, а також інших військових компонентів, необхідних Кремлю для продовження війни.

Китай також залишається найбільшим у світі покупцем сирої російської нафти. Попри міжнародний тиск, Пекін продовжує активно закупляти сиру нафту у РФ, надаючи росіянам можливості для того, щоб продовжувати воювати.