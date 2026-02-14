- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 300
- Час на прочитання
- 1 хв
У США заявили, що Китай може зупинити війну одним дзвінком Путіну
Китай відіграє вирішальну роль у підтримці Росії у війні з Україною і виступає тією силою, яка здатна керувати Кремлем щодо подальшого розвитку конфлікту.
Китай надає важливу підтримку агресії Росії проти України й може покласти край війні одним телефонним дзвінком, заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.
Про це повідомляє Bloomberg.
«Китай може зателефонувати Володимиру Путіну і завтра покласти край цій війні, а також припинити продаж технологій подвійного призначення. Китай може припинити купувати російські нафту і газ», — сказав Вітакер.
«Ви знаєте, ця війна повністю можлива завдяки Китаю», — додав він.
Нагадаємо, Пекін та Кремль поглибили свої зв’язки та співпрацю. Росія стала повністю залежною від Китаю у сфері критично важливих деталей та безпілотників, а також інших військових компонентів, необхідних Кремлю для продовження війни.
Китай також залишається найбільшим у світі покупцем сирої російської нафти. Попри міжнародний тиск, Пекін продовжує активно закупляти сиру нафту у РФ, надаючи росіянам можливості для того, щоб продовжувати воювати.