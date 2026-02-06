У США заявили, що нові санкції проти РФ залежатимуть від ходу мирних переговорів

Санкції / © iStock

Реклама

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що рішення про введення нових санкцій проти Росії залежатиме від успіху мирних переговорів, спрямованих на врегулювання війни в Україні, яка триває вже майже чотири роки.

Про це пише Reuters

За його словами, під час слухань у Комітеті Сенату з питань банківської діяльності можливі нові обмеження можуть бути спрямовані, зокрема, проти так званого «тіньового флоту» Росії — мережі танкерів, що перевозять нафту. Цей крок поки що не був здійснений з моменту повернення Дональда Трампа на посаду президента у січні 2025 року.

Реклама

Бессент зазначив, що вже чинні санкції США проти великих російських нафтових компаній, таких як «Роснефть» та «Лукойл», сприяли тому, що Росія сіла за стіл переговорів.

Під час виступу у Сенаті міністра також запитували про роль спеціального представника, зокрема про участь у переговорах представників адміністрації Трампа без офіційних урядових посад, що викликає питання щодо можливих конфліктів інтересів.

Нагадаємо, що флот Путіна під ударом: США та ЄС готують пакет санкцій, але є нюанс.

На тлі наближення четвертої річниці повномасштабної війни РФ проти України, яка буде 24 лютого, Європейський Союз і США активізують підготовку чергового пакету санкцій проти Росії.