У США закликали Грузію відмовитися від проєкту закону про "іноземний вплив"

У США привітали відкликання проросійських ініціатив з розгляду в парламенті Грузії та закликали лідерів країни працювати над її наближенням до членства в ЄС, чого прагне більшість громадян.
Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.
«Ми вітаємо рішення про відкликання проєкту закону про «іноземний вплив» І водночас закликаємо владну партію офіційно відмовитися від нього й не підтримувати таких законопроєктів, адже вони несумісні з грузинськими та євроатлантичними цінностями, а також захистом фундаментальних свобод», - зазначив представник американського відомства.
США заохочують політичних лідерів Грузії серйозно працювати разом над реформами, вкрай необхідними для отримання статусу кандидата в члени ЄС, чого здебільшого бажають громадяни країни.
«Цілком очевидно, грузинський народ вкотре чітко заявив, що єдиний вибір для Грузії – це безпечне та квітуче європейське майбутнє», - резюмував представник Держдепартаменту США.
Нагадаємо, у Грузії тривають масові протести, які спалахнули через ухвалення закону про "іноагентів", який фактично дублює такий самий російський закон і спрямований на утиски свободи слова. У попередні дні протестів силовики силою розганяли їхніх учасників, застосовуючи сльозогінний газ та водомети. Виникали сутички та було затримано 133 особи.
Під тиском учасників протестів з парламенту був відкликаний закон про "іноагентів", однак протести на цьому не зупинились. Мітингувальники також вимагають звільнити всіх затриманих і протестувати доти, допоки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".
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