У США закликали Венедіктову до кінця розслідувати вбивство Гонгадзе

У США також привітали рішення Верховного суду України, який залишив Пукача у в'язниці.

Посольство США в Україні закликало Ірину Венедіктову до кінця розслідувати справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні.

У США привітали рішення Верховного суду України, який залишив у силі обвинувальний вирок генералу Олексію Пукачу, який організував та здійснив вбивство журналіста. Також там вимагають притягнути до відповідальності усіх причетних до розправи.

"Ми закликаємо генерального прокурора забезпечити повне розслідування цього злочину та притягнення підбурювачів до відповідальності. Протягом понад двадцяти років справа Гонгадзе була показником ефективності системи правосуддя в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховний суд України оголосив остаточне рішення щодо касації на вирок Олексію Пукачу – він залишається чинним. Колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС понад вісім років тому засудили до пожиттєвого ув'язнення.

Як повідомлялось, Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. Того ж року в листопаді у лісі на Київщині виявили тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати Гонгадзе. У міліції та прокуратурі відпрацювали кільканадцять версій – від побутово-кримінальної до політичної. Саме на останню вказав майор державної охорони Микола Мельниченко, коли оприлюднив диктофонні записи з кабінету Леоніда Кучми, на яких голос, схожий на голос тодішнього президента, говорив зі спецслужбовцями про "усунення" незручного журналіста.

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