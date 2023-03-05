У США закликають Китай визначися, чи хочуть допомагати "Путіну у вбивстві невинних українців"

Так у Вашингтоні розцінюють можливе передавання зброї країні-агресорці.

Китай має визначитися, чи справді хоче стати у війні в Україні на бік президента-диктатора Володимира Путіна, постачаючи озброєння до РФ.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Китай має зробити вибір. Чи справді він хоче стати на бік президента Росії Путіна? Чи справді він хоче допомогти пану Путіну у вбивстві невинних українців?", - сказав він.

За словами Кірбі, саме так можна розцінювати передавання зброї країні-агресорці. Він наголошує на тому, якщо КНР дбає про свою міжнародну репутацію, то "можна припустити, що Пекін вважатиме це рішення таким, що не відповідає їхнім інтересам".

Саме тому Вашингтон закликає Китай з робити правильний вибір в цьому питанні.

"Лідер Сі Цзіньпін має зробити вибір. Ми наполегливо закликаємо його зробити правильний вибір і не полегшувати Путіну вбивство невинних українців", - зауважив Кірбі.

Позиція Пекіна у війні

США викрили Пекін у допомозі РФ у війні. Зокрема, ода з компаній Китаю поставляла Росії деталі для іранської програми безпілотників. Також Пекін поширює кремлівську пропаганду й використовує власну дезінформацію, "щоб підтримати російську війну і безпідставно звинуватити Захід, США й НАТО".

Згодом стало відомо, що у Китаї були незадоволеним Кремлем через те, що обговорення постачань зброї було перехоплено й опубліковано в США. Адже у КНР хотіли, щоб будь-яка військова підтримка Москви залишалася засекреченою.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що "основна позиція Пекіна" щодо війни Росії в Україні полягає "в сприянні миру та переговорам". Мовляв, агресорка Росія та Україна повинні "справді робити речі, що допоможуть припинити вогонь і війну та вирішити кризу мирним шляхом".

Днями російські пропагандистські ЗМІ опублікували новини про те, що Сі Цзіньпінь з робочим візитом планує відвідати країну-агресорку Росію. Путін нібито планує показати очільнику Кремля Сі Цзіньпіну московське метро. Наразі Пекін не підтвердив таку інормацію.

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