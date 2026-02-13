У США закликали діяти жорсткіше проти Путіна: подробиці заяви

США / © Getty Images

Реклама

Єдиним ефективним інструментом стримування російського диктатора Володимира Путіна є демонстрація сили, тоді як будь-які прояви слабкості лише заохочують агресора.

Про це заявив губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

Він закликав США до рішучішої організації підтримки України. За словами посадовця, спроби дипломатичного переконання очільника Кремля виявилися недієвими, оскільки Росія лише посилює терор проти українського цивільного населення.

Реклама

«Найочевидніший спосіб впливати на Путіна — це сила, а не слабкість. Не можна бути співучасником. Потрібно організовуватися набагато рішучіше й підтримувати український народ під час цієї війни», — заявив Ньюсом.

Губернатор підкреслив, що Каліфорнія має глибокий зв’язок із результатом цієї війни через багаторічне партнерство Національної гвардії штату з українськими військовими. Він висловив переконання, що позиція США має бути непохитною, аби зупинити ескалацію.

«Я сподіваюся, що президент прийде до тями після цих спроб переконати Путіна, який лише подвоює свою атаку на український народ. На жаль, наш президент послабив нашу позицію щодо Путіна в цьому сенсі», — додав він.

Ньюсом також зазначив, що хоча він як губернатор не формує зовнішню політику країни напряму, він виступає як американець, який безпосередньо підтримував українську армію через спільні тренувальні програми та міжурядову співпрацю.

Реклама

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що попри постійну роботу української переговорної групи, російська сторона уникає конкретики. Замість дипломатичного діалогу агресор використовує звичну тактику залякування та інформаційних маніпуляцій.

Згодом, у Кремлі заявили, що існують домовленості про черговий раунд мирних переговорів.