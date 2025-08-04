У США закликали Трампа покарати Індію за "воєнну спекуляцію"

США. / © Associated Press

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Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вітає погрози, які президент США Дональд Трамп зробив щодо Індії, через жорсткі тарифи за торгівлю нафтою з РФ.

Про це він написав у Мережі Х, прикріпивши допис американського лідера.

“Я ціную вашу тверду відданість припиненню цієї кривавої бійні в Україні. Змусити таких як Індія платити ціну за свою воєнну спекуляцію - це гарний початок“, - написав американський сенатор.

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Нагадаємо, 30 липня Дональд Трамп запровадив мита проти Індії, а сьогодні знову пригрозив Нью-Делі через агресорку Росію. Президент США заявив, що має намір «суттєво підвищити» імпортне мито щодо країни, яка купує та перепродає російську нафту на відкритому ринку для отримання прибутків.

В Індії не забарилися і відреагували на погрози Трампа про жорсткі тарифи. В МЗС назвали такі заяви “невиправданими та необґрунтованими” нападами. Зокрема, у відомстві наголосили, що почали імпортувати нафту з Росії лише після того, як традиційні постачальники спрямували свої ресурси на європейський ринок.

Дата публікації 20:20, 30.07.25 Кількість переглядів 58 Дочекалися! Трамп поставив ультиматум Путіну! Під роздачу першою попала Індія!