У США закрилися перші дільниці для голосування на виборах президента: хто лідирує

Підрахунок голосів триває
Перші дільниці закрилися на президентських виборах у США о 18:00 за місцевим часом (01:00 за Києвом) у штатах Індіана і Кентуккі.
Експрезидент має перше просування в двох штатах, які традиційно голосують за республіканців — це Індіана та Кентуккі.
Більшість дільниць у США почнуть закривати о 2 ночі за Києвом.
Зокрема, у Кентуккі Трамп набирає 65,1% після підрахунку 2% голосів, Гарріс — понад 33%, передає CNN.
Зауважимо, що останні дільниці закриваються на Гаваях і Алясці, о 7:00 ранку за київським часом.
Нагадаємо, ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.
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