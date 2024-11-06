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У США закрилися перші дільниці для голосування на виборах президента: хто лідирує

У США закрилися перші дільниці для голосування на виборах президента: хто лідирує

Останні дільниці для голосування закриються в США за 5 годин. / Фото: Associated Press

Підрахунок голосів триває

Перші дільниці закрилися на президентських виборах у США о 18:00 за місцевим часом (01:00 за Києвом) у штатах Індіана і Кентуккі.

Експрезидент має перше просування в двох штатах, які традиційно голосують за республіканців — це Індіана та Кентуккі.

Більшість дільниць у США почнуть закривати о 2 ночі за Києвом. 

Зокрема, у Кентуккі Трамп набирає 65,1% після підрахунку 2% голосів, Гарріс — понад 33%, передає CNN.

Зауважимо, що останні дільниці закриваються на Гаваях і Алясці, о 7:00 ранку за київським часом. 

Нагадаємо, ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.

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