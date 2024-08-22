У США занепокоєні, що Курська операція ЗСУ може зіграти злий жарт з Україною

Американські посадовці занепокоєні, що операція України в Курській області може перевантажити війська Сил оборони.

Американські посадовці занепокоєні тим, що у разі продовження операції України у Курській області її сили можуть бути надто розтягнуті.

Про це повідомляє NBC News.

За даними співрозмовників телеканалу, Росія наразі намагається організувати ефективну відповідь на несподіваний наступ українських військ у Курській області, що змусило її відтягнути частину військ з України для зміцнення оборони на власній території.

Але кількість військ, які Росії довелося вивести з України, "не є значною", сказав один з американських посадовців. Поки що Росія ще не мобілізувала достатньо бойової потужності, щоб повернути території, що опинились під контролем українських сил.

Американські посадовці та військові аналітики попереджають, що існує ризик того, що лінії постачання України можуть бути перевантажені, оскільки вона намагається підтримувати війська, які воюють на території Росії, а також відбивати російські атаки на сході.

"Це викликає занепокоєння", – сказав один з посадовців США.

Американські офіційні особи заявляють, що точні цілі українського наступу в Росії залишаються не до кінця зрозумілими.

Нагадаємо, раніше видання Wall Street Journal написало, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена не хоче, щоб її сприймали як організатора атаки на територію РФ. Тому Вашингтон не ділиться з Україною розвідданими про цілі всередині Росії. Втім, ЗСУ під час "прориву" використовували американську бронетехніку для наступу.

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