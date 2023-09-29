У США запевнили, що передана Україні зброя не потрапляє у чужі руки

Зброя, яку Україна отримує для протистояння російській агресії, використовується належним чином, і жодних випадків потрапляння її в чужі руки не виявлено.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, пише Укрінформ.

«Досі ми не бачимо жодного випадку перенаправлення цієї (наданої Україні – ред.) зброї», - заявив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні важливі механізми підзвітності щодо постачання в Україну американської зброї та військової допомоги.

Також читайте У США підтвердили початок мовної підготовка українських пілотів для польотів на F-16

«Ми запровадили суворі механізми контролю, це також стосується гуманітарної та економічної допомоги, яку ми надаємо», - наголосив речник Держдепартаменту США.

Як повідомлялося, військовий експерт Іван Киричевський розповідав, що однією ракетою ATACMS можна розбити колону російських військ на марші, а далекобійніші мають змогу знищувати ворожі бойові вертольоти ще до їх зльоту. Адже британські Storm Shadow, французькі SCALP і навіть модернізовані "Нептуни" призначені "трошечки не для того".

Нагадаємо, NBC News з посиланням на трьох посадовців США повідомило, що американський президент Джо Байден пообіцяв Володимиру Зеленському невелику партію ракет ATACMS.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.