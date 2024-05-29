У США запевнили, що працюють з Європою для посилення стійкості проти гібридних дій РФ

Сполучені Штати тісно взаємодіють з європейськими союзниками й партнерами в умовах посилення зловмисної активності спецслужб РФ у Європі, щоби підвищити стійкість до дій росіян.

Про це заявив у Вашингтоні радник Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Ми наполегливо працюємо з нашими європейськими колегами, щоби зробити все можливе для підвищення стійкості (до гібридних дій РФ - ред.) не лише у себе в країні, але й для них за кордоном», - зауважив Кірбі.

Він підкреслив, що Сполучені Штати «з великим занепокоєнням» відстежують зловмисну активність РФ, у тому числі втручання у процеси виборів, спроби інформаційного впливу, а також диверсійні акції.

Нагадаємо, Зеленський розповів про своє прохання до Байдена перед вторгненням Росії.

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