У США запевнили, що зроблять все, аби покласти край війні з РФ

У США запевнили, що зроблять все, аби покласти край війні з РФ

Сполучені Штати посилюватимуть позиції України як на полі бою, так і за столом переговорів.

Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс, - пише Укрінформ.

На кожному етапі бойових дій в Україні США й інші країни забезпечували українських партнерів саме тим, що вони запитували. "Наша мета в цьому – зробити все, що в наших силах, аби покласти край цій війні", - зауважив чиновник.

«Але ми також хочемо бути обережними й забезпечити, що ні ми, ні міжнародне товариство не робитимемо нічого, що може без зайвої потреби продовжити цей конфлікт», - додав Прайс.

Зараз саме Росія намагається продовжити війну.

"Якщо Україна сьогодні припинить боротися, то вже завтра не буде суверенної, незалежної держави Україна. Якщо Росія припинить бойові дії сьогодні, то не буде війни", - підкреслив речник Держдепартаменту США.

Раніше новопризначена пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що українська сторона сама вирішуватиме, на яку відстань застосовувати ракетні системи HIMARS.

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