У США запропонували Україні повернутися до "Стамбульських угод": що відповіли в МЗС

Крім заяви Віткоффа у ЗМІ, Україні не надходили офіційні звернення американської сторони про повернення до "Стамбульських угод".

Сполучені Штати офіційно не пропонували Україні повернутись до так званих "Стамбульських домовленостей" для переговорів з РФ.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає "Європейська правда".

Дипломат прокоментував заяву спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа, який нещодавно сказав, що "Стамбульська протокольна угода" може стати "орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росією".

"Нам не надходили офіційні звернення американської сторони про можливість розгляду так званих Стамбульських угод або якогось процесу як основи для мирного врегулювання", – запевнив речник МЗС.

Нагадаємо, в ISW назвали загрози від Стамбульських "угод" у переговорах між Україною та РФ.

Раніше німецьке видання WELT опублікувало текст мирного договору, який Україна та РФ нібито могли підписати у квітні 2022 року.

Також президент Зеленський пояснював, чому переговори у Стамбулі на початку війни були невдалими.

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