У США заявили про можливості використання американської зброї в Криму: в Росії пригрозили

Американський Пентагон вважає прийнятним можливість ударів американською зброєю по Криму, адже - це Україна. В Російській Федерації обурилися.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

Політик назвав таку заяву Міноборони Сполучених Штатів "видачею індульгенції Києву". Що більше - він навіть пригрозив.

"Заява Пентагону про допустимість застосування зброї США для ударів по Криму загрожує ширшим конфліктом", - наголосив представник МЗС Росії.

Заява Пентагона

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що США надають далекобійну зброю для того, щоб використовувати її для ударів по суверенній території України.

"Наша політика щодо використання (Збройними силами України - Ред.) далекобійної зброї по Росії не змінилася", - сказав він.

У відповідь на уточнення, чи стосується це Кримського півострову, генерал зауважив: "Крим – це Україна".

США дозволили бити своєю зброєю по прикордонню Росії!

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