У США заявили, що російських військових біля кордону з Україною більшало на сім тисяч

У США заявили, що російських військових біля кордону з Україною більшало на сім тисяч

Росіяни, публічно пропонуючи переговори та заявляючи про деескалацію, приховано мобілізуються для війни.

У США розповіли, що кількість російських сил на кордоні з Україною за останні дні збільшилася щонайменше на 7 тисяч військових, попри заяви Кремля про початок відведення.

Про це заявив під час телефонного брифінгу у Вашингтоні високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, - пише Укрінформ.

"Російська влада заявила, що відводить війська від кордону з Україною. Ця заява привернула багато уваги як тут (у США – ред.), так і по всьому світу, однак зараз ми знаємо, що це була брехня",- зазначив представник адміністрації.

Зараз США можуть підтвердити, що впродовж кількох останніх днів Росія збільшила присутність своїх сил на українському кордоні ще на 7 тисяч військових. При цьому підведення підрозділів відбувалося і впродовж минулої доби.

Росія заявляла про готовність до дипломатичної взаємодії, як того прагнули США і союзники. «Але всі ознаки, які ми бачимо зараз, указують на те, що росіяни, публічно пропонуючи переговори та заявляючи про деескалацію, приховано мобілізуються для війни», - підкреслив він.

За словами представника адміністрації, США продовжують отримувати сигнали про наміри росіян сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Це може прийняти різні форми - від провокацій на окупованих територіях до звинувачень НАТО в проведенні операцій нібито з намірами вдертися на територію РФ.

"Ми очікуємо більше брехливих заяв у російських медіа впродовж наступних днів", - зазначив чиновник - і застеріг міжнародну спільноту не сприймати на віру жодну з таких заяв.

Він також наголосив, що Сполучені Штати і союзники продовжать дипломатичні зусилля для запобігання загостренню, але водночас залишаються готовими рішуче відповісти на будь-яку нову агресію РФ проти України.

Раніше адміністрація США неодноразово вказувала, що заяви російської влади про відведення військ від українського кордону потребують перевірки.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що на кордоні України надалі перебувають російські військові сили, готові до вторгнення. За його інформацією, міністри оборони Росії розглянули продовження нарощування Росією сил біля України.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський вважає, що російська сторона проводить ротації військ біля українського кордону, але невеликі. Що також свідчить про те, що РФ не відводить військ від наших кордонів. Водночас український президент наголошує, що ситуація на кордонах - контрольована.

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