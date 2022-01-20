У США збираються "перекрити кисень" Росії: що це означає

У США збираються "перекрити кисень" Росії: що це означає

За планом, Росія втратить доступ до цілої низки важливих для неї та її розвитку технологій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу 20 січня заявив, що США розробили пакет "дуже болісних" санкції проти Росії, які здатні завдати агресору "руйнівного економічного удару".

Про це повідомляє 24 канал.

Дмитро Кулеба зазначив, що "США готові застосувати всю потужність своїх економічних і фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці та російським багатіям".

За планом, Росія втратить доступ до цілої низки важливих для неї та її розвитку технологій. Кулеба зазначає, що Держсекретар США Ентоні Блінкен особисто запевнив у готовності Штатів застосувати ці та інші важелі для стримування Росії.

Очільник закордоного відомства України зазначив, що "принциповим є той факт, що рішення у Вашингтоні вже ухвалено". Кулеба також додав, що наразі робота з узгодження дій між Штатами та їхніми союзниками прямує до завершення й "дуже важливо цьому не нашкодити".

Нагадаємо, 19 січня до Києва з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Візит не був запланований заздалегідь, про нього стало відомо лише напередодні. Після агресивних заяв Кремля та новин про скупчення російських військ на кордоні Вашингтон хоче скоординувати з Києвом зусилля.

Так, за словами Блінкена, у 2022 році США виділять на підтримку України в сфері оборони та безпеки додатково 300 млн доларів.

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