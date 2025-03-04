США звинуватили Зеленського у небажанні говорити про мир

Нібито Трамп намагався "зберігати дипломатичність та доброзичливість" до українського колеги.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, мовляв, український президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Овальному кабінеті продемонстрував небажання обговорювати можливість мирного врегулювання з агресоркою Росією.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News, повідомляють "Суспільне" та CNN.

"Ви не можете прийти до Овального кабінету й відмовлятися навіть говорити про умови мирної угоди", - наголосив Венс.

За словами Венса, нібито Дональд Трамп намагався "зберігати дипломатичність та доброзичливість" до Зеленського. Втім, українська сторона продемонструвала "неповагу".

"Він продемонстрував явне небажання брати участь у мирному процесі, який президент Трамп назвав політикою американського народу і його президента. Ось у чому основна проблема", - заявив віцепрезидент США.

Нагадаємо, стало відомо, що Трамп призупинив усю військову допомогу Україні. За словами інформованих джерел, сталося це після публічної суперечки між президентом Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня в Овальному кабінеті.

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