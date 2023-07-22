У США жінка вперше може очолити ВМС: її кандидатуру висунув Байден

Це може стати історичним кроком, який зруйнує гендерний бар’єр у збройних силах США, зробивши її першою жінкою, яка очолює службу та стає членом Об’єднаного комітету начальників штабів.

Про це пише Reuters.

Рішення Байдена стало несподіванкою. Офіційні особи Пентагону очікували, що цю вакансію отримає адмірал Семюель Папаро, який очолює ВМС на Тихому океані та має досвід боротьби зі зростальним викликом з боку Китаю.

Однак Франкетті, який зараз є віценачальницею з операцій ВМС, була серед кандидатів, які, як вважають, брали участь у боротьбі за цю посаду. Вона користується широкою повагою та має великий досвід, у тому числі на посаді командувача ВМС США в Кореї, заявили офіційні особи.

У заяві Байден відзначив 38-річний досвід Франчетті.

«Протягом своєї кар’єри адмірал Франкетті продемонструвала великий досвід як в оперативній, так і в політичній сферах», – сказав Байден у заяві, зазначивши, що вона була другою жінкою, яка коли-небудь отримала звання чотиризіркового адмірала у ВМС США.

Також минулого року Байден обрав адмірала Лінду Фаган очолити Берегову охорону США, зробивши її першою жінкою-командувачем. Але формально берегова охорона не є частиною Міністерства оборони, а підпорядковується Міністерству внутрішньої безпеки.

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Франкетті стане першою жінкою, яка очолить військову службу в Міністерстві оборони та приєднається до Об’єднаного комітету начальників штабів, групи з восьми вищих військовослужбовців у формі, які консультують президента з військових питань.

Водночас нагадаємо, що кандидатури на вищі військові посади мають бути затверджені Сенатом.

Нагадаємо, 19 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для українських військових на суму в 1,3 млрд доларів. До пакету увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.