У США зізналися, що обговорюють на переговорах, і заявили про наближення до миру

Білий дім. / © Associated Press

Наразі на мирних переговорах щодо України сторони обговорюють чотири документи. Зокрема, США намагаються зрозуміти, на що максимально готовий піти Кремль для завершення війни.

Про це заявив американський посол при НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю для Fox News.

"Я думаю, є велика ймовірність того, що ми до нього (миру - Ред.) прийдемо. Я думаю, є хороша ймовірність, що ми до нього не прийдемо. Тут, звісно, не вистачає якихось ознак того, що Росія згодна з чимось із того, що обговорюється за столом переговорів у Маямі", - говорив Венс.

Зокрема, під час розмови Вітакер прокоментував слова віцепрезидента США Джей Ді Венсапро те, що багато залежить від країни-агресорки РФ. Мовляв, тому він не може з упевненістю сказати, що в Україні настане мир.

За словами посла, сторони зараз близькі до миру, як ніколи. Втім, додав Вітакер, м'яч зараз дійсно на боці Росії. Наразі на столі чотири документи, які обговорюються в режимі реального часу.

"Це мирний план із 20 пунктів, а також свого роду багатосторонні гарантії безпеки, гарантії безпеки від США, а також план економічного зростання і процвітання після встановлення миру", - розповів Вітакер.

Штати, каже американський посол, добре розуміють, чого хоче Україна. Втім, у Білому домі також намагаються зрозуміти, на що максимально готова піти Росія.

"Я маю на увазі, що вони продовжують вночі наносити масовані удари по Україні. Я маю на увазі, що це певною мірою говорить саме за себе", - заявив посол.

Під час розмови Вітакер назвав президента США Дональда Трампа єдиним головним миротворцем, який "може посадити обидві сторони за стіл переговорів і подивитися, чи зможе він укласти угоду".

"У чому президент Трамп дійсно хороший, що навіть попри весь хаос він усе ще готовий довести мирну угоду до кінця і подивитися, чи є така можливість. Думаю, в цей момент, коли ми вступаємо в різдвяний сезон і всі святкуємо з нашими сім'ями, ми повинні молитися про мир", - наголосив Вітакер.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив про результати переговорів у США, участь у яких взяли секретар РНБО Рустем Умеров та начальник Генштабу Андрій Гнатов. За результатами є підготовлені драфти кількох документів. Зокрема, щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, Україна та США під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій. Американський лідер Дональд Трамп заявив, що переговори щодо завершення війни тривають нормально.