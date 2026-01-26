У США зробили гучну заяву про фінансування війни Європою

Бессент / © Associated Press

У США розкритикували дії європейських країн у контексті війни РФ проти України. Вашингтон вважає, що Європа сама сприяє фінансуванню російської агресії.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі ABC News.

За словами Бессента, у процесі врегулювання війни між Росією та Україною Сполучені Штати пішли на значно більші економічні жертви, ніж європейські партнери. Як приклад він навів рішення Вашингтона запровадити 25-відсоткові мита на імпорт російської нафти до Індії. Водночас, за його словами, Європа обрала інший шлях.

«Ми ввели 25% мита на імпорт російської нафти до Індії. І що сталося минулого тижня? Європейці підписали торговельну угоду з Індією», — заявив голова Мінфіну США.

Бессент пояснив, що російська нафта продовжує надходити до Індії, де її переробляють, після чого нафтопродукти з російської сировини купують європейські країни. На його думку, така схема фактично означає непряме фінансування війни, яку Росія веде проти України.

У США наголошують, що подібна практика суперечить задекларованій позиції Європи щодо санкційного тиску на Москву та підриває зусилля Заходу зі стримування російської агресії.

Відзначимо, що це не перша подібна заява Бессента. Так, раніше він звинуватив Європу у «підживленні війни Путіна».

«Європа — це регуляторне болото, побудоване на бюрократії та нашаруванні правил, що обмежують економічну активність», — додав американський міністр.