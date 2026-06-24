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У США зробили гучну заяву щодо війни в Україні: подробиці
У Держдепі США вважають, що Україна перехопила ініціативу та виграє війну.
Україна наразі перебуває на етапі, коли успішно протистоїть агресії РФ та переламує ситуацію на свою користь. За оцінками американських дипломатів, ЗСУ змінили динаміку бойових дій і здатні продовжувати тиск на Росію.
Про це заявив заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань і свободи віросповідання Джеремі Левін під час «Українського обіду» у Гданську, організованого фондом Віктора Пінчука, передає «Європейська правда».
Україна виграє війну з РФ — заява Джеремі Левіна
За словами представника Державного департаменту, поточна фаза війни демонструє успіхи української сторони.
«Станом на зараз ми перебуваємо у становищі, коли Україна виграє війну на цей момент», — зазначив Джеремі Левін.
Він підкреслив, що стратегічна ситуація на фронті суттєво змінилася порівняно з попередніми роками. Раніше українські військові очікували зимових пауз у наступальних діях росіян, проте зараз ситуація протилежна. Українці ведуть активні бойові дії, водночас росіяни змушені чекати на зиму.
Дипломат також зазначив здатність України змінювати перебіг протистояння навіть у складних умовах, зокрема завдяки атакам на російську інфраструктуру в глибині території РФ.
«Зараз дуже важливий момент. Україна може продовжувати чинити тиск на полі бою», — також констатував Джеремі Левін.
Крім того, заступник держсекретаря запевнив у продовженні тісної співпраці з європейськими партнерами щодо санкційної політики. Зокрема, США розглядають можливість скасування винятків із санкцій, які стосуються російської нафти.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, удари ЗСУ по цілях у глибині Росії змусили президента США Дональда Трампа переглянути своє ставлення до війни в Україні. Через це Кремль відкрито звинуватив Вашингтон у відході від ролі «об’єктивного посередника». Тепер у Москві скаржаться на втрату довіри до президента США.
Також Андерс Фог Расмуссен заявив, що США змінили ставлення до оборони Європи, а Україна має увійти до нової коаліції захисту континенту.
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над тим, щоб Росія не могла використовувати захоплені землі для затягування війни. А домовленості з країнами G7 допоможуть створити умови, за яких Росія буде змушена шукати миру.