У США зробили гучну заяву щодо війни в Україні: подробиці

США / © Associated Press

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Україна наразі перебуває на етапі, коли успішно протистоїть агресії РФ та переламує ситуацію на свою користь. За оцінками американських дипломатів, ЗСУ змінили динаміку бойових дій і здатні продовжувати тиск на Росію.

Про це заявив заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань і свободи віросповідання Джеремі Левін під час «Українського обіду» у Гданську, організованого фондом Віктора Пінчука, передає «Європейська правда».

Україна виграє війну з РФ — заява Джеремі Левіна

За словами представника Державного департаменту, поточна фаза війни демонструє успіхи української сторони.

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«Станом на зараз ми перебуваємо у становищі, коли Україна виграє війну на цей момент», — зазначив Джеремі Левін.

Він підкреслив, що стратегічна ситуація на фронті суттєво змінилася порівняно з попередніми роками. Раніше українські військові очікували зимових пауз у наступальних діях росіян, проте зараз ситуація протилежна. Українці ведуть активні бойові дії, водночас росіяни змушені чекати на зиму.

Дипломат також зазначив здатність України змінювати перебіг протистояння навіть у складних умовах, зокрема завдяки атакам на російську інфраструктуру в глибині території РФ.

«Зараз дуже важливий момент. Україна може продовжувати чинити тиск на полі бою», — також констатував Джеремі Левін.

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Крім того, заступник держсекретаря запевнив у продовженні тісної співпраці з європейськими партнерами щодо санкційної політики. Зокрема, США розглядають можливість скасування винятків із санкцій, які стосуються російської нафти.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, удари ЗСУ по цілях у глибині Росії змусили президента США Дональда Трампа переглянути своє ставлення до війни в Україні. Через це Кремль відкрито звинуватив Вашингтон у відході від ролі «об’єктивного посередника». Тепер у Москві скаржаться на втрату довіри до президента США.

Також Андерс Фог Расмуссен заявив, що США змінили ставлення до оборони Європи, а Україна має увійти до нової коаліції захисту континенту.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над тим, щоб Росія не могла використовувати захоплені землі для затягування війни. А домовленості з країнами G7 допоможуть створити умови, за яких Росія буде змушена шукати миру.

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