У США зробили важливу заяву про переговори України і Росії

США. / © Associated Press

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Державний департамент Сполучених Штатів Америки позитивно відреагував на ініціативу щодо проведення третього раунду переговорів між Україною та РФ, який може відбутися в Стамбулі.

Про це заявила речниця американського Державного департаменту Теммі Брюс.

Вона наголосила: Вашингтон наполягає на тому, що саме шлях дипломатії та конструктивного діалогу залишається єдиною можливістю для припинення розпочатої РФ війни.

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"Ми знаємо про запланований третій раунд переговорів, який обговорюється між двома сторонами. Ми продовжуємо заохочувати до прямих переговорів між Росією й Україною з метою досягнення всеохоплюючого припинення вогню та остаточного мирного врегулювання шляхом переговорів", — наголосила Брюс.

Окрім того, за словами Брюс, Білий дім підтримує лише ті переговори, які базуються на принципах добросовісності, взаємної поваги та конструктивного підходу. Саме такий діалог є єдиним реалістичним шляхом до завершення збройного конфлікту, наголосила представниця Держдепу і додала, що Штати продовжуватимуть надавати Україні всебічну підтримку. Зокрема, в сфері безпеки та оборони - доти, доки Росія не припинить агресію.