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У США зробили заяву про вступ України до НАТО: що сказав Рубіо
Марко Рубіо пояснив, чому вступ України до НАТО зараз не на порядку денному.
Головним пріоритетом США є завершення війни в Україні, а питання її вступу до НАТО наразі не на порядку денному.
Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо під час свого візиту до Рейк’явіка.
Вступ України до НАТО: Рубіо назвав головний пріоритет США
Посадовець підкреслив, що приєднання будь-якої країни до НАТО є процедурою, яка вимагає досягнення консенсусу та одностайної підтримки серед усіх держав-членів. З огляду на це, за його словами, щодо питання членства України наразі немає єдиного рішення.
Урядовець зазначив, що ключові зусилля Білого дому зараз спрямовані саме на досягнення миру та завершення російсько-українського конфлікту.
«Прикро, скільки життів втрачено, але ми чітко казали: якщо можемо допомогти завершити війну, хочемо грати конструктивну роль. Ми, звісно, стежимо за тенденціями і бачимо, що зараз все йде не в тому напрямку», — заявив Марко Рубіо.
Вступ України до НАТО — останні новини
Нагадаємо, серед країн-членів НАТО зросла кількість тих, хто відкрито підтримує майбутній вступ України до Альянсу. Це пов’язано з визнанням високого рівня української армії, оборонно-промислового комплексу та технологічного сектору.
Раніше Зеленський зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом та обговорив зміцнення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля і кроки для наближення миру.