- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 245
- Час на прочитання
- 1 хв
У США зробили заяву про "вирішальну фазу" переговорів щодо України
У Вашингтоні переконані, що Трамп має потенціал зібрати сторони конфлікту за столом переговорів.
Напередодні Нового року мирні переговори щодо України входять до вирішальної фази. Посадити за стіл переговорів представників Києва і Москви може лише президент США Дональд Трамп.
Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер у соцмережі Х.
З його слів, Трамп має потенціал зібрати сторони конфлікту за столом переговорів і перевірити можливість досягнення мирної угоди
"Напередодні Нового року, коли переговори щодо війни в Україні вступають у вирішальну фазу, президент США Дональд Трамп є єдиним лідером, здатним зібрати обидві сторони конфлікту за стіл переговорів", - пише він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував нові переговори щодо миру на найвищому рівні. З його слів, зустріч представників країн «Коаліції охочих» відбудеться найближчим часом і запланована на 3 січня в Україні.