У США зробили заяву про "вирішальну фазу" переговорів щодо України

США. / © Associated Press

Реклама

Напередодні Нового року мирні переговори щодо України входять до вирішальної фази. Посадити за стіл переговорів представників Києва і Москви може лише президент США Дональд Трамп.

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер у соцмережі Х.

З його слів, Трамп має потенціал зібрати сторони конфлікту за столом переговорів і перевірити можливість досягнення мирної угоди

Реклама

"Напередодні Нового року, коли переговори щодо війни в Україні вступають у вирішальну фазу, президент США Дональд Трамп є єдиним лідером, здатним зібрати обидві сторони конфлікту за стіл переговорів", - пише він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував нові переговори щодо миру на найвищому рівні. З його слів, зустріч представників країн «Коаліції охочих» відбудеться найближчим часом і запланована на 3 січня в Україні.