У Стамбулі домовилися створити центр для вивезення українського зерна: деталі

На зустрічі делегацій міністерств оборони Туреччини, України, Росії, ООН щодо питання вивезення з України зерна Чорним морем було досягнуто домовленості щодо технічних питань.

Про це за результатами чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, - пише Укрінформ.

“За результатами зустрічі, яка пройшла в позитивній та конструктивній атмосфері, було досягнуто домовленості щодо базових технічних питань, таких як створення координаційного центру в Стамбулі, де будуть присутні представники всіх сторін, спільний контроль у пунктах виходу з порту та прибуття, а також забезпечення безпеки судноплавства на маршрутах переходу”, - зауважив міністр.

Він анонсував ще одну зустріч у Туреччині на наступному тижні.

“Досягнуто домовленості про повторну зустріч української та російської делегацій у Туреччині наступного тижня. На цій зустрічі всі деталі будуть ще раз розглянуті, і виконана робота буде зафіксована підписами”, - сказав Акар.

Нагадаємо, що у Стамбулі завершилася чотиристороння зустріч щодо розблокування українського зерна: названо перші підсумки. Делегації України, Росії, Туреччини та ООН обговорювали, як розблокувати експорт українського зерна з портів, зокрема з головного чорноморського порту Одеси.

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