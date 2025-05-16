У Стамбулі завершилася зустріч української делегації з ЄС та США

Андрій Єрмак / © Getty Images

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У Стамбулі щойно завершилася зустріч голови ОПУ Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Сибіги й міністра оборони Умєрова з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також із спецпредставником США Келлогом.

Про це «Суспільному» повідомили джерела в українській делегації.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

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У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, однак не згадав про 30-денне припинення вогню, що мало запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме на Путіна в Туреччині 15 травня, якщо Росія припинить вогонь. Проте Путін не прилетів.

Делегацію РФ очолив помічник Путіна Володимир Мединський. Він був головою російської переговорної групи 2022 року, коли українська та російські делегації зустрічались у Стамбулі.

Загалом російська делегація була представлена посадовцями низького рівня — це критикував президент Зеленський та держсекретар США Марко Рубіо.

Українську делегацію очолить міністр оборони України Рустем Умєров.

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Турецьке агентство Anadolu пише, що тристороння зустріч України, РФ та Туреччини запланована на 12:30.