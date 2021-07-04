У світі понад тисячу фірм постраждали від кібератаки хакерів, яких пов'язують з Росією

У світі понад тисячу фірм постраждали від кібератаки хакерів, яких пов'язують з Росією

Збиток був нанесений компаніям в Великій Британії, ПАР, Канаді, Аргентині, Мексиці та Іспанії.

Кібератака, здійснена пов'язаними з Росією хакерами, торкнулася вже більше тисячі компаній в 17 країнах.

Про це пише Bloomberg.

За даними американської фірми Huntress Labs, яка спеціалізується в сфері забезпечення кібербезпеки, первинною метою атаки із застосуванням вірусів-вимагачів були приблизно 20 компаній, які надають бізнесу різні послуги в інформаційній сфері, в тому числі у віддаленому режимі. Через системи цих компаній можна отримати доступ до мереж їх клієнтів.

Згідно з оцінками ЗМІ, збиток був нанесений, зокрема, бізнес-структурам у Великій Британії, ПАР, Канаді, Аргентині, Мексиці та Іспанії. У Швеції не змогли відкрити 800 магазинів.

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За версією Bloomberg, за атакою можуть стояти хакери з угрупування REvil. ЗМІ стверджує, що вони можуть бути пов'язані з Росією.

У червні російську кіберзлочинністю групу Revil (Sodinokobi) звинуватили в масштабній кібератаці на заводи однієї з найбільших в світі м'ясопереробних підприємств JBS.

Хакери використовували програму-вимагач щодо серверів, що підтримують операції JBS в Північній Америці і Австралії. Водночас сервери резервного копіювання не постраждали.

А в травні на всіх центральних комп'ютерах найбільшого паливного оператора США Colonial Pipeline з'явилося повідомлення з наступним змістом: "Ваша система намертво заблокована. 5 мільйонів доларів, або буде ще гірше".

Оператор згодом підтвердив, що заплатив 4,4 мільйона доларів групі хакерів, які зламали його комп'ютерні системи. В атаці також звинувачували кіберзлочинців з РФ.

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