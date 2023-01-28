У світі процвітають параноїдальні теорії змови й неконтрольована мова ненависті - генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підкреслив небезпеку поширення у світі антисемітизму, мови ворожнечі та дезінформації.

Про це пише Укрінформ із посиланням ООН.

Генсек ООН нагадав про важливість вшанування пам'яті жертв Голокосту, Гутерреш нагадав, що 90 років тому нацисти, прийшовши до влади, за лічені місяці ліквідували основні громадянські права та проклали шлях до тоталітарного правління: були заарештовані члени парламенту, скасована свобода преси й побудовано перший концентраційний табір.

«Ми живемо у світі, де економічна криза породжує невдоволення, популісти-демагоги використовують кризу, щоб завойовувати голоси виборців, а дезінформація, параноїдальні теорії змови й неконтрольована мова ненависті процвітають», - зауважив Гутерреш про сучасний стан справ у світі.

Він додав, що шириться неповага до прав людини і зневага до верховенства права, прояви расизму й неонацизму, заперечення Голокосту, антисемітизм, а також різні форми релігійного фанатизму й ненависті.

Гутерреш нагадав про напади на ортодоксальних євреїв на Мангеттені в Нью-Йорку, знущання з єврейських школярів в австралійському Мельбурні, появу свастики на меморіалі Голокосту в Берліні.

Також інтернет-світ сприяє швидкому поширенню мови ненависті, екстремістських ідеологій та дезінформації. Тому він закликав усіх причетних докладати більше зусиль, щоб установити ефективні захисні бар'єри.

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Раніше повідомлялося, що оточення Путіна дезінформує його про реальний стан справ на фронті, бо боїться казати йому правду.

Також Росія розгорнула у США потужну кампанію із дезінформації проти України, щоб підігрівати агресивні настрої. Кремль зробив ставку на консервативних політиків США і медіасоюзників.

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