У світі розпочалася нова війна: США та Велика Британія завдали ударів по хуситах в Ємені

Зібрали підбірку інформації про те, що зараз відбувається в Ємені.
У Мережі з'явилися повідомлення про початок ударів США та Великої Британії по хуситах у Ємені.
Офіційних даних зараз немає, але про це пишуть місцеві блогери та облікові записи хуситів.
Також інформаційне агентство Reuters повідомляє, що США та Велика Британія завдали перших авіаударів по хуситах у відповідь на напади у Червоному морі.
За попередніми даними, удари припали на Ходейду та столицю країни – місто Сана.
Також вибухи пролунали в Ходейді, Таїсі, Сааді. Атаковано 10 об'єктів, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів.
Збройні сили США завдали ударів по численним об’єктам хуситів у контрольованих хуситами районах Ємену, повідомив американський чиновник CNN. Удари наносяться з винищувачів і ракетами "Томагавк".
Пентагон підтвердив удари по Ємену. «Ми атакували близько 10 об'єктів хуситів у Ємені. Вражені центри виробництва дронів та склади зброї», - заявив представник Пентагону.
Додамо, хусити час від часу атакують торгові судна у Червоному морі.
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