У світі торік зросла кількість терактів та їх жертв - Держдеп США

У світі торік зросла кількість терактів та їх жертв - Держдеп США

Це пов’язано в тому числі з діяльністю залишків терористичного угруповання ІДІЛ, активність яких простежується не лише в Іраку та Сирії.

Кількість терактів, а також людей, які загинули внаслідок них по всьому світу, у 2020 зросла на понад 10% у порівнянні з попереднім роком.

Про це заявив в. о. координатора з питань контртероризму Держдепартаменту США Джон Годфрі, - пише Укрінформ.

"Кількість терористичних атак, як і загальна кількість жертв, у 2020 році зросла більш ніж на 10% у порівнянні з 2019 роком", - повідомив Гофрі.

Це пов’язано в тому числі з діяльністю залишків терористичного угруповання ІДІЛ, активність яких простежується не лише в Іраку та Сирії, а і в інших країнах. Зокрема, 2020 року внаслідок атак ІДІЛ загинуло більше людей, ніж будь-коли: тільки в Західній Африці - майже 5 тис. (проти 2,7 тис. у 2017 році).

За даними Держдепу, на Близькому Сході та в Африці активно діяли різноманітні угруповання, пов’язані з Аль-Каїдою.

У 2020 році Іран продовжував підтримку діяльності терористичних утворень. Зокрема, сприяв активності таких організацій як Хезболла й ХАМАС в Лівані, Сирії, Ємені, Іраку.

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Суттєво зросла загроза екстремізму за расовими та етнічними ознаками в глобальних масштабах. У цьому зв’язку Годфрі згадав угруповання "Російський імперський рух" та його керівництво, яке у квітні 2020 року США визнали міжнародними терористами.

Державний департамент США щороку видає звіт стосовно боротьби з глобальним тероризмом. Він аналізує активність терористичних угруповань по всьому світу, а також інформує про контртерористичні зусилля уряду Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що раніше палестинець відкрив стрілянину по людях біля Храмової гори.

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