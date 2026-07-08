У Симоньян істерика через паливну кризу: просить росіян «зберігати спокій» і не «валити царя»

Путін і Симонян. / © Associated Press

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Економічна ситуація в Росії невпинно продовжує погіршуватися через українські атаки, закрема по НПЗ, та міжнародні санкції. Водночас кремлівські пропагандисти не приховують паніки — Маргарита Симоньян істерично закликала громадян «терпіти» та не драматизувати через дефіцит бензину.

Про це прихильниця «фюрера» заявила ефірі росТБ та повідомляє таблоїд Daily Express.

В ефірі програми колеги-пропагандиста і українофоба Володимира Соловйова вона з усіх сил намагалася намагалася переконати росіян не перебільшувати, не скаржитися і не нагнітати через проблеми з пальним.

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Натомість Симонян вирішила сама згадати і порадила згадати іншим «ліхіє 90-ті» — купони та їжу за картками. Мовляв, ті часи були ще гіршими, а тому зараз, зухвало порекомендувала «зберігати спокій» і не бідкатися.

«У моєму місті, у Краснодарі, 1992-го були купони. Ми їх вирізали, ходили. А я особисто ходила з відрами у віці 11-12 років і ще раніше — по воду. Не по кока-колу, не по щось інше, а по воду, бо води не було», — згадала пропагандистка.

За словами Симоньян, «вороги Росії» нібито розраховують, що економічні труднощі та внутрішні проблеми викличуть масове невдоволення росіян і призведуть до спроб повалити режим диктатора Володимира Путіна. Тому вона застерегти від спроб повалити «фюрера» — як це було з останнім царем Миколою II 1917-го.

«У мене немає жодних сумнівів, що [ворог] робить усе, щоб ми, як у 1917-го, побігли скидати дорогого царя, а потім так все зіпсували…», — нахабно додала Симонян.

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Зауважимо, що під час свої промови на пропагандистському ТБне згадала про понад мільйон росіян, ліквідованих через розпочату Кремлем війну, а також і словом не обмовилася про першопричини паливного колапсу.

Водночас Daily Express наголошує, що паливна криза в Росії набирає обертів. Країну-агресорку паралізують багатокілометрові черги на заправках і стрімке зростання цін, а окупований Крим дедалі більше потерпає від проблем із постачанням пального. Ситуацію погіршують регулярні удари українських дронів.

Нагадаємо, аналітики ISW зауважують, що пропагандисти Путіна здійняли «бунт» через нищівні українські удари вглиб РФ. Вони у паніці заговорили про катастрофу і звинувачують федеральний уряд у нездатності створити цілісну систему ППО, яка могла б належним чином захистити приватний бізнес та критично важливу інфраструктуру від українських ударів.

Окрім того, так звані «Z-блогери» визвірилися на Кремль та почали вимагати кадрових чисток, бо днями дрони подолали понад 2,5 тис. км російським повітряним простором аж до Сибіру і вгатили по Омському НПЗ.

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Дата публікації 13:47, 18.06.26 Кількість переглядів 335 "Ідіть шляхом зрадників": пропагандист Соловйов після атаки по Москві радить росіянам втікати із країни

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