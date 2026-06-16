«У такі моменти я справді часто плачу»: Зеленський розповів, що для нього є найважчим під час війни

«Коли віддаю ордени батькам, які втратили дітей»: Зеленський відверто розповів, чому часто плаче / © Getty Images

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Президент Володимир Зеленський розповів, коли востаннє плакав.

Таке незвичне питання журналісти задали главі держави на полях саміту G7.

Зеленський зазначив, що його засмучують постійні звістки про загибель українців, і додав, що він, як і будь-яка нормальна людина, відчуває глибокий біль і іноді не стримує сліз, бачачи масштаби російських злочинів.

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«Я звичайна людина. Майже щодня відбувається багато різних моментів, багато втрат на полі бою та серед мирного населення. І відбуваються абсолютно божевільні напади на наших людей», — сказав президент.

Він зізнався, що йому особливо важко під час вручення посмертних нагород родинам загиблих героїв.

«Мені завжди важко, коли я віддаю ордени матерям та батькам, які втратили своїх дітей. У такі моменти я справді часто, часто плачу», — зізнався Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що перемовини мають відбутися до зими або на Москву чекають наслідки.

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