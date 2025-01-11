У такий складний час відставка міністра енергетики недоречна - нардеп

Про це заявила народна депутатка Вікторія Гриб.

Зокрема, вона здивувалася ініціативі деяких депутатів щодо пропозиції звільнити Галущенка під час проходження опалювального сезону.

«Ситуація, яка виникла в Раді, в мене просто викликає іспанський сором. Іспанський сором знаєте за що? За те, що ми не об'єднуємося зараз, не підтримуємо уряд, не говоримо і не тільки не говоримо, а не бачимо, скільки робить зараз міністр енергетики і енергетики, які рятують просто наш енергетичний фронт, а піднімаємо питання про відставку зараз міністра в такий складний для України час», - сказала вона.

Як голова підкомітету з енергетичної безпеки Гриб розповіла, що Галущенко завжди відповідає на всі дзвінки та запрошення на засідання підкомітету.

Також міністр докладає значних зусиль, щоб енергетична галузь продовжувала функціонувати.