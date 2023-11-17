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У тимчасово окупованій Каховці ворог здійснив рейд, щоб збільшити паспортизацію місцевих мешканців

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У тимчасово окупованій Каховці ворог здійснив рейд, щоб збільшити паспортизацію місцевих мешканців

Також у місцевих жителів брали відбитки пальців / Фото: pixabay.com

На тимчасово окупованих територіях триває примусова паспортизація регіону.

Вже майже два роки як ворог окупував низку регіонів півдня й видає там свої паспорти.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Але люди не поспішають їх отримувати, попри заяви росіян про 99% підтримки. При цьому, що росіяни створюють такі умови, коли життя без червоної макулатури не можливе.

Та навіть в такій ситуації ворог вимушений вдаватись до примусу, аби збільшити показники паспортизації. Так, цього разу росіяни провели рейд у Каховці, в ході якого робили обхід будинків з метою збору заявок на отримання паспорта.

При цьому в мешканців брали відбитки пальців. А чоловікам видавали повістки для “уточнення даних« до фейкових військкоматів. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях залучають дітей до співпраці з армією країни-агресорки.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники на Луганщині почали мобілізувати студентів денної форми навчання до лав окупаційних військ.

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Дата публікації
Перегляди
34
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