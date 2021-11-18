У ТКГ назвали дату можливого нападу РФ на Україну і ділянки, де чекати на удар

У ТКГ назвали дату можливого нападу РФ на Україну і ділянки, де чекати на удар

РФ може напасти з декількох сторін, каже Арестович.

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович припустив, що Росія може напасти на Україну на Різдво, 25 грудня.

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу "ICTV".

"Є двоє воріт, під час яких ця операція може бути вдалою. Це або різдвяні свята, коли навіть не те, що Захід чи НАТО не збиралося, воно збереться. Суспільство західних країн не буде реагувати відповідно під час різдвяних канікул. Або якщо Китай почне операцію проти Тайваню. Тоді Заходу буде складно... і на Тайвань, і на Україну", - заявив Арестович.

Крім того, він припустив, що РФ може напасти з декількох сторін: "Удар, швидше за все, буде сходитися на Дніпрі. З Криму - на Енергодар, а з півночі - на Черкаси й на Дніпро".

Спікер української делегації ТКГ пояснив, що таким чином Кремль спробує створити політичну кризу в Києві та намагатиметься створити свій "маріонетковий" уряд.

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