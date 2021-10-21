У ТКГ розповіли про стан Кравчука та чи повернеться він до переговорного процесу

Він перебуває у Німеччині на реабілітації.
Глава української делегації Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Леонід Кравчук проходить лікування в Німеччині.
Про це в ефірі одного з українських каналів розповів спікер делегації Олексій Арестович, пише "Кореспондент".
"Він проходить зараз реабілітацію в Німеччині. Рідні та близькі кажуть, що вона досить успішна. Чи побачимо ми його до кінця року - невідомо. Перед операцією він сказав, що відсоток на успіх не такий великий, але тим не менш, все вдало, я думаю, що він оговтається", - сказав Арестович.
Водночас він не став прогнозувати, чи повернеться Кравчук до переговорного процесу - це питання в компетенції лікарів.
Нагадаємо:
- Перший президент України Леонід Кравчук нещодавно поїхав до Німеччини на реабілітацію після складної операції на серці, яку йому провели ще наприкінці червня. Операційне втручання проводив відомий кардіохірург Борис Тодуров.
- Стан першого президента України Леоніда Кравчука лікарі оцінювали як складний. Відомо, що майже місяць він перебував у реанімації, політику зробили складну операцію на серці, після якої він більш ніж місяць провів у реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Однак потім родичі заборонили медикам повідомляти подробиці його самопочуття.
- Варто зазначити, що перший президент незалежної України Леонід Кравчук вперше за 30 років через стан свого здоров'я пропустив урочисті заходи, присвячені Дню Незалежності.