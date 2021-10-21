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У ТКГ розповіли про стан Кравчука та чи повернеться він до переговорного процесу

У ТКГ розповіли про стан Кравчука та чи повернеться він до переговорного процесу

УНІАН

Він перебуває у Німеччині на реабілітації.

Глава української делегації Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Леонід Кравчук проходить лікування в Німеччині.

Про це в ефірі одного з українських каналів розповів спікер делегації Олексій Арестович, пише "Кореспондент".

"Він проходить зараз реабілітацію в Німеччині. Рідні та близькі кажуть, що вона досить успішна. Чи побачимо ми його до кінця року - невідомо. Перед операцією він сказав, що відсоток на успіх не такий великий, але тим не менш, все вдало, я думаю, що він оговтається", - сказав Арестович.

Водночас він не став прогнозувати, чи повернеться Кравчук до переговорного процесу - це питання в компетенції лікарів.

Нагадаємо:

  • Перший президент України Леонід Кравчук нещодавно поїхав до Німеччини на реабілітацію після складної операції на серці, яку йому провели ще наприкінці червня. Операційне втручання проводив відомий кардіохірург Борис Тодуров.
  • Стан першого президента України Леоніда Кравчука лікарі оцінювали як складний. Відомо, що майже місяць він перебував у реанімації, політику зробили складну операцію на серці, після якої він більш ніж місяць провів у реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Однак потім родичі заборонили медикам повідомляти подробиці його самопочуття. 
  • Варто зазначити, що перший президент незалежної України Леонід Кравчук вперше за 30 років через стан свого здоров'я пропустив урочисті заходи, присвячені Дню Незалежності.

Новини України: Леонід Кравчук на реабілітації – що відомо про стан здоров'я першого президента

Новини України: Леонід Кравчук на реабілітації – що відомо про стан здоров'я першого президента

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