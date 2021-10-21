У ТКГ розповіли про стан Кравчука та чи повернеться він до переговорного процесу

У ТКГ розповіли про стан Кравчука та чи повернеться він до переговорного процесу

Він перебуває у Німеччині на реабілітації.

Глава української делегації Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Леонід Кравчук проходить лікування в Німеччині.

Про це в ефірі одного з українських каналів розповів спікер делегації Олексій Арестович, пише "Кореспондент".

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"Він проходить зараз реабілітацію в Німеччині. Рідні та близькі кажуть, що вона досить успішна. Чи побачимо ми його до кінця року - невідомо. Перед операцією він сказав, що відсоток на успіх не такий великий, але тим не менш, все вдало, я думаю, що він оговтається", - сказав Арестович.

Водночас він не став прогнозувати, чи повернеться Кравчук до переговорного процесу - це питання в компетенції лікарів.

Нагадаємо:

Перший президент України Леонід Кравчук нещодавно поїхав до Німеччини на реабілітацію після складної операції на серці, яку йому провели ще наприкінці червня. Операційне втручання проводив відомий кардіохірург Борис Тодуров.

яку йому провели ще наприкінці червня. Операційне втручання проводив відомий кардіохірург Борис Тодуров. Стан першого президента України Леоніда Кравчука лікарі оцінювали як складний . Відомо, що майже місяць він перебував у реанімації, політику зробили складну операцію на серці, після якої він більш ніж місяць провів у реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Однак потім родичі заборонили медикам повідомляти подробиці його самопочуття.

. Відомо, що майже місяць він перебував у реанімації, політику зробили складну операцію на серці, після якої він більш ніж місяць провів у реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Однак потім повідомляти подробиці його самопочуття. Варто зазначити, що перший президент незалежної України Леонід Кравчук вперше за 30 років через стан свого здоров'я пропустив урочисті заходи, присвячені Дню Незалежності.

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