У ТКГ розповіли, як зустріч Байдена із Путіним може вплинути на війну на Донбасі

"Проривних рішень" від зустрічі Байдена і Путіна член української делегації в ТКГ щодо Донбасу Гармаш не чекає.

Президент США Джо Байден під час саміту з російським колегою Володимиром Путіним, який відбудеться в Женеві 16 червня, може переконати главу Кремля почати вести більш конструктивний діалог щодо Донбасу.

Про це розповів член української делегації в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш в ефірі одного з українських телеканалів.

Він, зокрема, нагадав про учорашню заяву очільників країн "Великої сімки" про те, що Росія є стороною конфлікту, а не посередником, і додав, що стосовно Донбасу можуть відбутися "якісь зрушення, якщо Байдену вдасться переконати Путіна прийняти цю точку зору і почати конструктивний діалог".

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Водночас Гармаш каже, що РФ не бачить сенсу залишати окуповані українські території, бо"зараз вона зробила Донбас ще й майданчиком для з'ясування стосунків зі США, Євросоюзом".

"Донбас, фактично, став не регіональним, а глобальним конфліктом. Тому я не чекаю якихось проривних рішень, принаймні позитивних, від цієї зустрічі. Думаю, нам ще належить багато і повільно, цілеспрямовано працювати над тим, щоб Росія захотіла піти. А піде вона тоді, коли зрозуміє, що їй невигідна підтримка цього конфлікту, перш за все, з економічної точки зору", - пояснив член української делегації в ТКГ.

Як відомо, перемовини Байдена із Путіним відбудуться у знаменитій віллі La Grange, збудованій в XVIII столітті. Серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним в Женеві українське питання — з акцентом на підтримку України з боку США.

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