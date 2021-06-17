У ТКГ заявили, що Зеленський має приїхати до США з українським варіантом оновлених "Мінських" угод

Арестович каже, що "Путін говорить про те, що його прагматично хвилює Україна".

Президент України Володимир Зеленський, у якого наприкінці липня запланований офіційний візит до США, має приїхати до Вашингтона з модернізованим варіантом "Мінських" угод.

Про це розповів радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів.

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За словами Арестовича, у США є загальний курс щодо України й Росії. І для того, щоб позиція Білого дому змінилася, українській стороні слід докладати чимало зусиль. Як сказав Арестович потрібно "вигризати це все".

"Ми маємо приїхати до США (візит Зеленського – ред.) з нашим варіантом модернізації "Мінськи"х угод. І маємо досягти у США відповідної підтримки, якщо ми хочемо цих змін. Зеленський каже: чергове запевнення, що ми колись вступимо до НАТО – це не варіант для України. Ми у вакуумі безпеки, стотисячне військо на нашому кордоні, яке нікуди не йде, і восени може де-факто бути поглинена Білорусь. Дайте нам розуміння, чого чекати. А у США ще немає визначення. У них є загальний курс стосовно України й Росії. І Україна, якщо хоче, щоб ця позиція кудись зсунулась, має вигризати це все", - заявив Арестович.

Також він нагадав заяву президента США Джо Байдена, який сказав що США продовжать дипломатичну роботу щодо "Мінських угод. І заявив, що мовляв "Байден і Путін одразу розуміють, що не домовляться".

"Тому що існує асиметрія. На Заході зараз тектонічні зміни. Це видно в заявах G7. Бо колективний Захід мобілізується з точки зору перебудови світу. А потім одразу саміт НАТО, де Росія і Китай особливо оголошуються основними противниками Альянсу. Нова атлантична хартія, підписана союзниками США і Великою Британією під час цього візиту. Тобто там відбуваються колосальні речі. І фактично Байден збирає хрестовий похід проти Китаю, політичний зараз. Його цікавить у цьому трикутнику, де місце Росії, що з нею робити. Чи вона з Заходом, чи з Китаєм, чи окремо. Путін починає свою пресконференцію з Мінських угод. Дивіться, для Байдена важлива тема Китаю, Путін каже про те, що його прагматично хвилює Україна", - зазначив радник ТКГ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що для врегулювання конфлікту на Донбасі формат ведення переговорів з Росією треба змінювати. Він наголосив на важливості оновлення Мінського переговорного процесу. На думку українського президента, "Мінськ" повинен бути гнучким. Також Зеленський підтримує залучення до мирних перемовин інших держав, що може сприяти швидшому завершенню війни на Донбасі.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зміна Мінських домовленостей, оновити які пропонує український президент Володимир Зеленський для врегулювання конфлікту на Сході, може привести до "різанини" на Донбасі.

Раніше президент України Володимир Зеленський вже заявляв про ідею залучення до переговорів у "нормандському форматі" США, Великої Британії і Канади. Також для врегулювання конфлікту на Донбасі, на думку українського президента, формат ведення переговорів з Росією треба змінювати.

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