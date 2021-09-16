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У ток-шоу "Право на владу" 16 вересня говоритимуть про вибори до Держдуми РФ і запуск "Північного потоку-2"

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У ток-шоу "Право на владу" 16 вересня говоритимуть про вибори до Держдуми РФ і запуск "Північного потоку-2"

У четвер, 16 вересня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу". 

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 16 вересня обговорять вибори до російської Держдуми, до яких планують залучити й українців - мешканців окупованого Криму та ОРДЛО. Багатьом з них примусово вручили російські паспорти.

Ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук під час ефіру, а також експерти, політики та гості студії подискутують, чи може Україна протидіяти цій примусовій паспортизації в окупованих регіонах. У "Праві на владу" поговорять про те, чи можливо змусити світ не визнавати такі вибори законними. Експерти і політики також спробують відповісти на запитання, чи варто Україні дозволити подвійне громадянство, щоби не викреслити своїх співвітчизників, які не мали вибору, чи отримувати російський паспорт.

Також у ток-шоу обговорять запуск російського газогону "Північний потік-2", який заплановано на найближчі тижні. Як пов'язані з цією подією захмарні ціни на газ в Європі? Що ми побачимо у платіжках за газ і тепло незабаром? Чи зможуть українці і європейці протистояти російському газовому шантажу?

У програмі візьмуть участь:

  • радниця міністра енергетики Лана Зеркаль,
  • радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов,
  • народний депутат “Слуга народу”, голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус,
  • генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон,
  • народний депутат ВО "Батьківщина" Олексій Кучеренко,
  • ексміністр палива та енергетики Юрій Продан,
  • директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін,
  • радник керівника Офісу президента, спікер ТКГ Олексій Арестович,
  • народна депутатка, “Слуга народу”, Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук,
  • міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,
  • представник Донецька в Мінській Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш,
  • лідер Національної платформи примирення та єдності Сергій Сивохо,
  • народний депутат, позафракційна Вікторія Гриб,
  • журналіст Остап Дроздов,
  • кореспондент агенції УНІАН в РФ Роман Цимбалюк,
  • економічний оглядач Deutsche Welle, Берлін Андрій Гурков.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 16 вересня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.      

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