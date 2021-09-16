У ток-шоу "Право на владу" 16 вересня говоритимуть про вибори до Держдуми РФ і запуск "Північного потоку-2"

У ток-шоу "Право на владу" 16 вересня говоритимуть про вибори до Держдуми РФ і запуск "Північного потоку-2"

У четвер, 16 вересня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 16 вересня обговорять вибори до російської Держдуми, до яких планують залучити й українців - мешканців окупованого Криму та ОРДЛО. Багатьом з них примусово вручили російські паспорти.

Ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук під час ефіру, а також експерти, політики та гості студії подискутують, чи може Україна протидіяти цій примусовій паспортизації в окупованих регіонах. У "Праві на владу" поговорять про те, чи можливо змусити світ не визнавати такі вибори законними. Експерти і політики також спробують відповісти на запитання, чи варто Україні дозволити подвійне громадянство, щоби не викреслити своїх співвітчизників, які не мали вибору, чи отримувати російський паспорт.

Також у ток-шоу обговорять запуск російського газогону "Північний потік-2", який заплановано на найближчі тижні. Як пов'язані з цією подією захмарні ціни на газ в Європі? Що ми побачимо у платіжках за газ і тепло незабаром? Чи зможуть українці і європейці протистояти російському газовому шантажу?

У програмі візьмуть участь:

радниця міністра енергетики Лана Зеркаль,

радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов,

народний депутат “Слуга народу”, голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус,

генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон,

народний депутат ВО "Батьківщина" Олексій Кучеренко,

ексміністр палива та енергетики Юрій Продан,

директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін,

радник керівника Офісу президента, спікер ТКГ Олексій Арестович,

народна депутатка, “Слуга народу”, Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук,

міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,

представник Донецька в Мінській Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш,

лідер Національної платформи примирення та єдності Сергій Сивохо,

народний депутат, позафракційна Вікторія Гриб,

журналіст Остап Дроздов,

кореспондент агенції УНІАН в РФ Роман Цимбалюк,

економічний оглядач Deutsche Welle, Берлін Андрій Гурков.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 16 вересня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.

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