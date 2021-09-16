У ток-шоу "Право на владу" 16 вересня говоритимуть про вибори до Держдуми РФ і запуск "Північного потоку-2"

У четвер, 16 вересня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".
У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 16 вересня обговорять вибори до російської Держдуми, до яких планують залучити й українців - мешканців окупованого Криму та ОРДЛО. Багатьом з них примусово вручили російські паспорти.
Ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук під час ефіру, а також експерти, політики та гості студії подискутують, чи може Україна протидіяти цій примусовій паспортизації в окупованих регіонах. У "Праві на владу" поговорять про те, чи можливо змусити світ не визнавати такі вибори законними. Експерти і політики також спробують відповісти на запитання, чи варто Україні дозволити подвійне громадянство, щоби не викреслити своїх співвітчизників, які не мали вибору, чи отримувати російський паспорт.
Також у ток-шоу обговорять запуск російського газогону "Північний потік-2", який заплановано на найближчі тижні. Як пов'язані з цією подією захмарні ціни на газ в Європі? Що ми побачимо у платіжках за газ і тепло незабаром? Чи зможуть українці і європейці протистояти російському газовому шантажу?
У програмі візьмуть участь:
- радниця міністра енергетики Лана Зеркаль,
- радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов,
- народний депутат “Слуга народу”, голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус,
- генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон,
- народний депутат ВО "Батьківщина" Олексій Кучеренко,
- ексміністр палива та енергетики Юрій Продан,
- директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін,
- радник керівника Офісу президента, спікер ТКГ Олексій Арестович,
- народна депутатка, “Слуга народу”, Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук,
- міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,
- представник Донецька в Мінській Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш,
- лідер Національної платформи примирення та єдності Сергій Сивохо,
- народний депутат, позафракційна Вікторія Гриб,
- журналіст Остап Дроздов,
- кореспондент агенції УНІАН в РФ Роман Цимбалюк,
- економічний оглядач Deutsche Welle, Берлін Андрій Гурков.
Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 16 вересня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.