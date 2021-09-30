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У ток-шоу "Право на владу" 30 вересня говоритимуть про російські дезінформацію та маніпуляції

У ток-шоу "Право на владу" 30 вересня говоритимуть про російські дезінформацію та маніпуляції

У четвер, 30 вересня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу". 

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 30 вересня обговорять війну з дезінформацією та маніпуляцією свідомістю, які стали головною зброєю Росії. Чи досі на окупованому Донбасі і в Криму вірять, що Росія їх захищає?..

Ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук під час ефіру, а також експерти, політики та гості студії подискутують, як влаштована російська пропагандистська машина та чому в епоху інформаційної відкритості люди продовжують вірити нісенітницям. У "Праві на владу" поговорять про те, які технології неочевидного впливу на масову свідомість використовує ворог і як українцям захистити себе від навали інформаційного бруду.

Експерти і політики також спробують відповісти на запитання, що Україна може протиставити армії кремлівських брехунів.

У програмі візьмуть участь:

  • радник керівника Офісу президента Олексій Арестович,
  • заступниця міністра оборони Ганна Маляр,
  • перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль,
  • народний депутат від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич,
  • гендиректор інформагентства "Інтерфакс-Україна” Олександр Мартиненко,
  • головний редактор інтернет-порталу "РБК-Україна" Сергій Щербина,
  • представник Донецька у ТКГ щодо Донбасу Денис Казанський,
  • футуролог Ігор Новіков,
  • політтехнолог, продюсер Володимир Петров,
  • експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен,
  • політичний експерт Валентин Гладких,
  • журналіст Роман Цимбалюк

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 30 вересня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.    

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