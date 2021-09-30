У ток-шоу "Право на владу" 30 вересня говоритимуть про російські дезінформацію та маніпуляції

У четвер, 30 вересня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".
У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 30 вересня обговорять війну з дезінформацією та маніпуляцією свідомістю, які стали головною зброєю Росії. Чи досі на окупованому Донбасі і в Криму вірять, що Росія їх захищає?..
Ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук під час ефіру, а також експерти, політики та гості студії подискутують, як влаштована російська пропагандистська машина та чому в епоху інформаційної відкритості люди продовжують вірити нісенітницям. У "Праві на владу" поговорять про те, які технології неочевидного впливу на масову свідомість використовує ворог і як українцям захистити себе від навали інформаційного бруду.
Експерти і політики також спробують відповісти на запитання, що Україна може протиставити армії кремлівських брехунів.
У програмі візьмуть участь:
- радник керівника Офісу президента Олексій Арестович,
- заступниця міністра оборони Ганна Маляр,
- перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль,
- народний депутат від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич,
- гендиректор інформагентства "Інтерфакс-Україна” Олександр Мартиненко,
- головний редактор інтернет-порталу "РБК-Україна" Сергій Щербина,
- представник Донецька у ТКГ щодо Донбасу Денис Казанський,
- футуролог Ігор Новіков,
- політтехнолог, продюсер Володимир Петров,
- експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен,
- політичний експерт Валентин Гладких,
- журналіст Роман Цимбалюк
Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 30 вересня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.