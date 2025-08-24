"У Трампа багато козирів у рукаві": Венс пояснив, як США тиснутимуть на Росію

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім не виключає запровадження нових санкцій проти Росії з метою тиску на президента Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News у неділю, 24 серпня.

«Санкції не виключаються. Але ми прийматимемо ці рішення в кожному конкретному випадку», — сказав Венс.

Реклама

Він також додав, що у Дональда Трампа «є багато козирів у рукаві».

«У президента Сполучених Штатів є багато карт, щоб чинити тиск і спробувати припинити цей конфлікт, і саме це ми й зробимо», — зазначив американський віцепрезидент.

У зв’язку з цим він висловив впевненість, що Сполучені Штати можуть домовитися про припинення війни між Росією та Україною, оскільки «лише за останні кілька тижнів відбулися деякі значні поступки з обох сторін».

Венс також заявив, що гарантії безпеки для України не включатимуть присутність американських військ.

Реклама

«Президент [Трамп] чітко про це заявив. [Американських] військ в Україні не буде, але ми продовжуватимемо відігравати активну роль у забезпеченні гарантій безпеки та впевненості українців, необхідних їм для зупинення війни», — наголосив він.

Віцепрезидент США також висловив свою точку зору щодо російської ракетної атаки на завод електроніки, що належить американській компанії.

«Мені це не подобається. Але це війна, і саме тому ми хочемо зупинити бійню. Росіяни зробили багато речей, які нам не подобаються. Багато мирних жителів загинуло. Ми засуджували це з самого початку „, — сказав він.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю Джей Ді Венс перелічив «серйозні поступки», на які пішли росіяни вперше за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Реклама

Також він заявив, що війна в Україні не завершиться миттєво, але є сподівання на досягнення миру протягом найближчих шести місяців.