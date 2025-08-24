- Дата публікації
"У Трампа багато козирів у рукаві": Венс пояснив, як США тиснутимуть на Росію
Американський віцепрезидент висловив впевненість, що Сполучені Штати можуть домовитися про припинення війни між Росією та Україною.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім не виключає запровадження нових санкцій проти Росії з метою тиску на президента Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні.
Про це він сказав в інтерв’ю NBC News у неділю, 24 серпня.
«Санкції не виключаються. Але ми прийматимемо ці рішення в кожному конкретному випадку», — сказав Венс.
Він також додав, що у Дональда Трампа «є багато козирів у рукаві».
«У президента Сполучених Штатів є багато карт, щоб чинити тиск і спробувати припинити цей конфлікт, і саме це ми й зробимо», — зазначив американський віцепрезидент.
У зв’язку з цим він висловив впевненість, що Сполучені Штати можуть домовитися про припинення війни між Росією та Україною, оскільки «лише за останні кілька тижнів відбулися деякі значні поступки з обох сторін».
Венс також заявив, що гарантії безпеки для України не включатимуть присутність американських військ.
«Президент [Трамп] чітко про це заявив. [Американських] військ в Україні не буде, але ми продовжуватимемо відігравати активну роль у забезпеченні гарантій безпеки та впевненості українців, необхідних їм для зупинення війни», — наголосив він.
Віцепрезидент США також висловив свою точку зору щодо російської ракетної атаки на завод електроніки, що належить американській компанії.
«Мені це не подобається. Але це війна, і саме тому ми хочемо зупинити бійню. Росіяни зробили багато речей, які нам не подобаються. Багато мирних жителів загинуло. Ми засуджували це з самого початку „, — сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю Джей Ді Венс перелічив «серйозні поступки», на які пішли росіяни вперше за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.
Також він заявив, що війна в Україні не завершиться миттєво, але є сподівання на досягнення миру протягом найближчих шести місяців.