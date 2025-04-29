У Трампа лякають апокаліпсисом, якщо не припинити війну між Україною та РФ

Джей Ді Венс / © Associated Press

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Віце-президент США Джей Ді Венс висловив впевненість, що російську агресію проти України потрібно завершити, оскільки її затягування може призвести до демографічного колапсу та ядерного удару.

Про це він заявив на інтерв’ю політика онлайн-шоу Чарлі Кірка.

Він висловив впевненість, що українці не можуть виграти у цій війні, тому її потрібно швидко закінчувати.

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«Гадаю, в основних ЗМІ побутує дивна ідея, що якщо це триватиме ще кілька років, росіяни впадуть, українці повернуть собі свою територію, і все повернеться до того, що було до війни. Однак це не та реальність, у якій ми живемо», — сказав Венс.

Крім того, він заявив, що ще кілька років війн призведуть до катастрофічних наслідків у демографії обох країн.

«Якщо це триватиме ще кілька років, можуть загинути мільйони людей, і це може перерости в ядерну війну. Це має припинитися. Політика адміністрації (Трампа. — ред.) полягає в тому, щоб це припинилося, і я гарантую вам, що президент змушує всіх своїх людей, включно зі мною, старанно працювати заради цієї кінцевої мети», — додав Венс.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні два тижні «будуть ключовими» у спробах запровадити припинення вогню у війні в Україні.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що пропозиція диктатора Путіна припинити всі бойові дії з нагоди російського Дня перемоги 9 травня — це «чергова спроба маніпуляцій».