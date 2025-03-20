У Трампа назвали терміни, коли вдасться досягнути перемир'я в Україні

Повного перемир'я в Україні можна буде домогтися протягом кількох тижнів. Попереду будуть переговори кількох сторін.

Про це заявив спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомляє Bloomberg.

"Переговори про повноцінне перемир'я відбуватимуться найближчими днями. Я думаю, ми зможемо виконати завдання за кілька тижнів", - заявив він.

З його слів, представники США і Росії почнуть проводити зустрічі в Саудівській Аравії вже наступного тижня, аби узгодити умови для припинення бойових дій. Віткофф каже, що спочатку це будуть переговори на експертному рівні. Окрім того, спецпосланець не відкинув можливості особистої зустрічі лідерів США і кремлівської влади.

Віткофф назвав телефонну розмову між президентами США і РФ Дональдом Трампом і Володимиром Путіним "епічною" і спрямованою на досягнення реальних результатів. Він зазначив, що тема санкцій у розмові не порушувалася.

Як повідомлялося, російський президент-диктатор Володимир Путін створює плутанину щодо припинення вогню. "Фюрер" звинувачує Україну в порушеннях до офіційного введення угоди - хоча деталі ще не погоджені.

Читайте також: