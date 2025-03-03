У Трампа назвали умову для поновлення контактів з Україною

Адміністрація президента США Дональда Трампа буде готова до відновлення контактів з Україною. У відповідь Київ має продемонструвати готовність укласти мир.

Про це заявив державний секретар Марко Рубіо, пише ABC News.

З його слів, після словесної перепалки Зеленського, Трампа і Венса не спілкувався ні з ким із Києва. Ані із Зеленським, ані з міністром закордонних справ Сибігою.

Він також зазначив, що США будуть готові відновити контакт, але за однієї умови.

"Ми будемо готові знову вступити в контакт, коли вони будуть готові укласти мир", - запевний Рубіо.

Нагадаємо, 28 лютого лідери України та США зустрілися в Білому домі, щоб підписати угоду про корисні копалини. Але зустріч закінчилася гучною суперечкою. Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, після чого українській делегації довелося покинути Білий дім.

Після цього держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Зеленський має перепросити Трампа за інцидент. На думку Рубіо, Зеленський "перетворив переговори на фіаско".

Згодом стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа може припинити всю військову підтримку України, включно з обміном розвідувальними даними і навчанням українських військових.

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