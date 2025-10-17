У Трампа назвали перешкоду для завершення війни в Україні

Джей Ді Венс / © Associated Press

Україна та Росія поки не готові завершити війну і укласти мирну угоду, незважаючи на переговори та дипломатію президент США Дональда Трампа.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю Newsmax.

«Зрештою, мають бути дві сторони, які готові укласти угоду. Росіяни та українці просто не досягли тієї точки, коли вони можуть укласти угоду», — вважає він.

Зі слів Венса, можливість врегулювання конфлікту зберігається, але буде потрібно «робити набагато більше», щоб покласти край війні.

Віцепрезидент США також зазначив, що однією з перешкод на шляху мирних переговорів залишається «фундаментальна невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що на полі бою вони діють краще, ніж є насправді».

«Саме це ускладнило досягнення угоди в останні кілька місяців», — додав Венс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним в Угорщині.

Про це Трамп повідомив після телефонної розмови з Путіним.

Трамп не назвав дати, але сказав, що вони зустрічатимуться, щоб зрозуміти, чи можна покласти край війні між РФ та Україною. Цьому передуватиме зустріч їхніх радників високого рівня наступного тижня. Уже відомо, що з боку США буде державний секретар Марко Рубіо.

Також сьогодні Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським у США.