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У Трампа назвали умову, коли США можуть вийти з переговорів щодо війни
Вашингтон пригрозив і Росії, і Україні.
Сполучені Штати Америки не мають наміру “місяцями чи роками” зволікати з процесом врегулювання війни в Україні. Якщо “сторони не виявлять готовності до співпраці”, то Вашингтон може вийти з переговорного процесу.
Про це заявила спікерка американського Держдепу Теммі Брюс в ефірі Fox Business.
"Війна повинна закінчитися. Держсекретар сказав, що потрібно лише кілька тижнів, щоб зрозуміти, чи серйозно Росія налаштована на мир. Ми несемо відповідальність перед усім світом. Ми найбільші прихильники України. І наша мета - покласти цьому край", - заявила речниця Держдепу.
З її слів, на зустрічі в Парижі європейські партнери “усвідомили необхідність спільних дій” для досягнення припинення вогню. Брюс висловила думку про те, що зараз Сполучені Штати відчувають “значний ентузіазм” щодо завершення війни.
Як повідомлялося раніше, американський Держдеп заявив, що угода про копалини не пов'язана із припиненням вогню в Україні.