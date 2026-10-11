"У Трампа немає ключа": Зеленський пояснив, чому президент США не тисне на Путіна

Зеленський пояснив, чому Трамп не тисне на Путіна / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп не може знайти спосіб зупинити російського лідера Володимира Путіна, який веде агресивну війну проти України, тому намагається тиснути на іншу сторону.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу ABC News.

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Журналіст запитав главу держави, чому Трамп та американський підприємець Ілон Маск звинувачують його у продовженні війни. Зеленський відповів, що зупинити Путіна значно складніше, ніж чинити тиск на Україну, а звинувачення Києва дозволяють переводити дискусію на інші теми, зокрема зростання цін на пальне.

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«Тому що ці люди не можуть знайти ключ до того, як зупинити Путіна. Адже зупинити Путіна набагато важче, ніж тиснути на інших. Тому що значно простіше говорити про ціни та пов’язувати це з Україною», — заявив український президент.

Він наголосив, що нинішнє зростання цін на пальне пов’язане насамперед з війною на Близькому Сході та блокуванням Ормузької протоки. За словами Зеленського, ці обставини відомі у світі, тому не варто перекладати відповідальність за економічні проблеми на Україну.

«І якщо ми хочемо чесно говорити з людьми, якщо ми хочемо чіткості, якщо ми хочемо відкрито розмовляти зі своїми народами, ми повинні припинити… Я маю на увазі, люди повинні чути реальність. Не треба грати в ігри з людьми», — сказав Зеленський.

В інтерв’ю ABC News президент України також підтвердив готовність Києва до припинення вогню та запропонував розпочати з енергетичного перемир’я. За його словами, Україна відкрита до такої домовленості, якщо Росія також припинить атаки.

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«Перший крок — це припинення вогню. Енергетичне перемир’я. Добре, якщо вони хочуть енергетичного перемир’я, ми відкриті до цього. Не атакуйте нас, не вбивайте наших дітей — і ми припинимо атакувати ваш дизель. І я вважаю, що це чесно, чесна угода», — заявив український лідер.

Нагадаємо, у суботу, 10 жовтня, Дональд Трамп заявив, що звертався до президента України Володимира Зеленського із закликом утриматися від атак на інфраструктуру з виробництва дизельного пального у Росії.

Американський мільярдер, засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск підтримав Дональда Трампа у критиці Володимира Зеленського і заявив, що український лідер нібито «зайшов надто далеко».

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