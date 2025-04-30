У Трампа немає шансів зупинити російсько-українську війну: Портников пояснив причини

Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа не підтримає максималістичні вимоги диктатора Путіна про завершення російської агресії проти України.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

Він зазначив, що наразі між США та Росією не існує жодних домовленостей і у Трампа не було шансів припинити російсько-українську війну дипломатичним шляхом.

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«Ще до його обрання говорив, що в американського президента не так багато можливостей вплинути на Путіна. А з тими умовами, які висуває Володимир Путін не погодиться жоден американський президент, навіть Дональд Трамп. Путін же говорить, що припинення вогню, але хай українці вийдуть з Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей. Не заради миру, а лише заради припинення вогню на 30, чи 90 днів. Я нагадаю, що це вимога тимчасового перемирʼя, а зовсім не для миру. Так, що для мене завжди було питанням, що буде робити Трамп, коли усвідомить, що не може домовитись з Путіним. Буде продовжувати удавати, що домовляється, залишить перемовини й вмиє руки, чи буде допомагати Україні. Відповіді в мене поки що немає», — пояснив Портников.

Він висловив впевненість, що про довготривалий мир можна буде домовитись на безпосередніх переговорах між Києвом та Москвою

«Спочатку потрібно дочекатись можливості якогось перемирʼя, перш ніж говорити про загрози прямих переговорів між Україною та Росією. Звичайно, що будь-який мир між Україною та Росією може відбутись тільки на прямих переговорах між Києвом та Москвою. Це дві країни, які воюють і тільки вони можуть домовлятись про війну й мир. Тому звичайно, що якщо США та Росія домовляються про мир в Україні, то вони ні про що не домовляться. І навпаки. Домовитись про мир можуть лише Україна й Росія», — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що йому з диктатором Путіним легше мати справу, ніж з очільником України Володимиром Зеленським.

Ми раніше інформували, що колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що оголошення Путіним так званого «перемир’я» на 9 травня має на меті створити ілюзію ініціативи з боку Кремля, однак справжнього припинення вогню за цим не стоїть.